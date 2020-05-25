اخبار الخليج / اخبار اليمن

تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة

Advertisements
الخليج 365 - متابعات

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس اليوم الإثنين، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس، في المناطق المحررة بينها حالتي وفاة .

وأوضحت اللجنة في تغريدة لها على حسابها في تويتر، أن الحالات توزعت على أربع حالات في عدن، وأربع في تعز منها حالة وفاة، وثلاث حالات في لحج، منها حالة وفاة .

وأضافت اللجنة أن إجمالي الحالات المسجلة منذ العاشر من أبريل إرتفعت إلى (233) حالة بينها (44) وفاة و(10) حالات تعافي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا