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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا اليوم الإثنين، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس، في المناطق المحررة بينها حالتي وفاة .
وأوضحت اللجنة في تغريدة لها على حسابها في تويتر، أن الحالات توزعت على أربع حالات في عدن، وأربع في تعز منها حالة وفاة، وثلاث حالات في لحج، منها حالة وفاة .
وأضافت اللجنة أن إجمالي الحالات المسجلة منذ العاشر من أبريل إرتفعت إلى (233) حالة بينها (44) وفاة و(10) حالات تعافي.
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