البيان التوضيحي الخامس عشر الخاص بـ "كوفيد - 19" بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

الخليج 365 - سيئون

أصدر الناطق الرسمي باسم مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت، الدكتور غازي باشامخة، بيانه التوضيحي رقم 15 والخاص بالإحصائيات المرتبطة بفايروس كوفيد19 ليوم أمس الاحد.

وأشار البيان أن الحالتين السادسة والسابعة مازالتا تخضعان للعلاج تحت التنفس الصناعي بمركز العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيؤن وحالتهم الصحية في تحسن وأوضح ايضا أن الحالة الخامسة قد إختفت الأعراض منها لليوم الرابع على التوالي وهي مستقرة وتتلقى الرعاية اللازمة حتى الساعة العاشرة يوم الاحد.

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الحالة الثامنة تتلقى العلاج بمركز العزل العلاجي بمستشفى الحياة وحالتها الصحية مستقرة حتى الساعة العاشرة يوم الاحد.

وقال البيان ان اجمالي المخالطين تحت المتابعة والحجر المنزلي (67) مخالط تم الاتصال تليفونيا بهم جميعا وهم بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي علامات او اعراض حتى الساعة العاشرة يوم الاحد تاريخ 24/5/2020 وموزعين على النحو التالي: مديرية سيؤن (31) مخالط ومديرية تريم (34) مخالط. ومديرية شبام 2 مخالطين.

وطالب البيان المواطنين عامة والمخالطين والوافدين خاصة الالتزام بتنفيذ قرارات السلطة المحلية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المرض.

وفي الأخير نتمنى الصحة والعافية للجميع ونسال الله ان يذهب عنا الوباء والبلاء ومن العايدين الفائزين وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.