حريق هائل يلتهم مستشفىً خاصاً في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

الخليج 365 - عدن

شب حريق هائل، صباح اليوم الاثنين، في احدى المستشفيات الخاصة بالعاصمة عدن.

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وقالت مصادر إعلامية، إن الحريق اندلع في قسم المختبرات والطوارئ بمبنى مستشفى درة الدار، بمديرية دار سعد، في العاصمة عدن.

واضافت: ان الحريق ناتج عن التماس كهربائي حدث في جهاز فحص بقسم المختبرات مما ادى الى انتشار الحريق.

واشارت الى ان فرق الاطفاء تدخلت وقامت بإحتواء الحريق الذي خلف خسائر مادية لافتا ليس هناك اي خسائر بشرية.