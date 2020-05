فتاة أوروبية قدِمت إلى سقطرى، وعلِقت بسبب جائحة كورونا.. كيف تقضي وقتها (شاهد)

يزيد بن سلمان - شبوة - في جزيرة سقطرى النائية في اليمن، التي تُعد جنة صحراوية مساحتها 3 آلاف و625 كيلومتراً مربعاً على بعد 60 ميلاً من شرق القرن الأفريقي، تشير عقارب الساعة إلى الخامسة والنصف صباحاً. ومع ذلك، تقف نجمة الـ"يوتيوب" إيفا زو بيك خارج خيمتها بالقرب من حافة المياه لتغوص في مياه المحيط الهندي بحثاً عن وجبة فطور، وهي الكركند.

وأصبحت الحياة على هذه الجزيرة بمثابة الوضع الطبيعي بالنسبة للبولندية زو بيك، التي تبلغ من العمر 29 عاماً، والتي يصل عدد متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي المهتمين بمرافقتها حول العالم عبر مدونات السفر الخاصة بها إلى أكثر من مليون شخص.

ووصلت إيفا زو بيك إلى جزيرة سقطرى اليمنية في 11 مارس/آذار.

وبينما يظل العديد من الأشخاص حول العالم داخل منازلهم، قضت زو بيك آخر شهرين في التخييم وتسلق الكثبان الرملية في سقطرى لتنتظر انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

فيديو بديع لـ #سقطرى الجميلة، التي لا يشبهها أحد.

سقطرى التي تسابق #الامارات فيها الزمن لتنكل بها، وتقتل سلامها العميم.#اليمن

