شكرا لبحثكم عن خبر سياسي إماراتي: لا توجد قوة في الكون قادرة على إعادة اليمن لما كان عليه قبل انقلاب الحوثي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اكد السياسي والاكاديمي الاماراتي عبدالخالق عبدالله بانها لا توجد قوة في الكون قادرة على إعادة اليمن لما كان عليه قبل انقلاب الحوثي.



وقال عبدالله في تغريدة له: ‏بعد 30 سنةً على وحدة اليمن في 22 مايو 1990 تتولى جماعة الحوثي الإيرانية تفكيك اليمن إلى يمن محتل ويمن محرر ويمن في الشتات وجنوب عربي يؤكد على حقه في الاستقلال.



واكد بانها لا توجد قوة في الكون قادرة على إعادة اليمن لما كان عليه قبل انقلاب الحوثي الذي هو جزء من مشروع إيراني تفكيكي في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي إماراتي: لا توجد قوة في الكون قادرة على إعادة اليمن لما كان عليه قبل انقلاب الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.