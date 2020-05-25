شكرا لقرائتكم خبر عن دولة كبرى تستسلم للأمر الواقع وتعلن إلغاء الحظر وتدعو مواطنيها للخروج والتعايش مع كورونا! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلغاء حالة الطوارئ(الحظر ) في أنحاء البلاد كما دعا مواطنيه للخروج و التأقلم مع فيروس كورونا.

وألغيت قيود التباعد الاجتماعى عن معظم اليابان فى 14 مايو، مع تراجع عدد الإصابات الجديدة، ولكن الحكومة أبقت القيود فى طوكيو وأربع مناطق أخرى.

وستسعى الحكومة إلى الحصول على موافقة من المستشارين الرئيسيين لرفع القيود اليوم الاثنين، وإذا تمت الموافقة على ذلك فلن تكون هناك مناطق فى اليابان خاضعة لحالة الطوارئ التى فرضت لأول مرة فى السابع من أبريل.