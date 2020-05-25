شكرا لبحثكم عن خبر الطفل اليمني صانع نظارة الأسلاك المعدنية يظهر على BBC "فيديو" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ظهر الطفل النازح محمد الذي صنع نظارة مصنوعة من أسلاك معدنية وبيعت بمبلغ مليونين وخمسمائة ريال على قناة BBC. وتحدث محمد عبر سكايب لبرنامج بي بي سي ترندينغ عن كيفية صناعته النظارة من أسلاك معدنية. Advertisements وكانت نظارة محمد التي نالت شهرة واسعة بيعت في مزاد علني من قبل المصور عبد الله الجرادي بعد مزاد استمر أكثر من 24 ساعة بقيمة 2.5 مليون ريال يمني حيث سيخصص المبلغ لشراء ملابس العيد لمحمد ونحو 200 طفلنازح في أحد المخيمات بمأرب.

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