شكرا لبحثكم عن خبر اليوم في عدن.. وفاة مواطن إمريكي "تفاصيل" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توفي مواطن حاملا جواز إمريكي من اصل يمني اليوم في العاصمة عدن بسبب الحميات المنتشرة.

وقال الزميل جمال حيدرة في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه كريتر سكاي : توفي علي صالح عسكر الحميدي توفي في عدن صبيحة هذا اليوم.

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واضاف عاش مغتربا في أمريكا ما يقارب عشرين سنة وعاد إلى عدن قبل ثلاثة أشهر.

وواصل قائلا ليعلق في عدن كسائر الكثير من الناس بسبب إيقاف الرحلات الجوية كاجراء فرضته كورونا.

واختتم بالقول علي عسكر واحد من أطيب من قابلتهم بحياتي خلوق وكريم ونبيل وشهم ومحب للجميع.