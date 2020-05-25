شكرا لبحثكم عن خبر رغم أعوامها الـ107.. سيدة "تقهر" فيروس كورونا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأحد، أن امرأة تبلغ من العمر 107 أعوام تعافت من فيروس كورونا المستجد.

وكانت المرأة وتدعى سلطانات أكباري قد نقلت إلى مستشفى في مدينة آراك بوسط البلاد لكنها غادرته بعد قضاء "بعض الوقت" في العزل.

وقالت الوكالة: "تغلبت على الفيروس بمساعدة الأطباء والممرضات في المستشفى"، حسبما نقلت "رويترز".

وتعد إيران واحدة من أكثر الدول تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط حيث بلغ عدد حالات الإصابة 133521 والوفيات 7359.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رغم أعوامها الـ107.. سيدة "تقهر" فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.