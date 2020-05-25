تعز.. لجنة الطوارئ تعلن تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

الخليج 365 ـ تعز



أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز، تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) ليرتفع عدد الاصابات بالمحافظة الى 25 حالة. وذكر الناطق الرسمي باسم اللجنة الدكتور احمد منصور ،بانه تم فحص 5 حالات وثبت إصابة 4 حالات منها بكورونا ووفاة الحالة الخامسة. ولفت الى أن عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغت 6 حالات ،وتماثل 4 حالات للشفاء. وكانت اللجنة الوطنية العليا أعلنت تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بالفيروس، 7 حالات منها في حضرموت بينها حالتا وفاة، فيما تم تسجيل حالة إصابة في لحج وأخرى في العاصمة المؤقتة عدن. ولفتت اللجنة إلى أنه تم تسجيل 4 حالات تعافي في محافظة حضرموت.