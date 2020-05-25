التحالف يقصف مواقع للمليشيا في ميدي بحجة وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020 الخليج 365 ـ حجة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 25/أيار/2020، مواقع للحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مواقع الطينة قرب ميدي تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي حيث شوهدت عربات للمليشيا تهرع إلى المواقع المستهدفة.

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