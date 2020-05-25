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قائد حزام أبين يزور الخطوط الأمامية بالجبهة الغربية 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

أبين - الخليج 365 

زار القائد عبد اللطيف السيد قائد الحزام الأمني والتدخل السريع  أبين، رجال الحزام والتدخل السريع في مواقع الشرف والبطولة في الخطوط الأمامية في الجهة الغربية بمحافظة أبين. 

وخلال الجولة الميدانية للقائد والذي كان في مقدمة مستقبليه القائد الميداني البطل  حيدره السيد قائد اللواء حزام مكافحة ارهاب تبادل القائد السيد التهاني العيدية مع الرجال المرابطون  والذين ترينوا بزيهم العسكري في يوم عيدهم ناقلاً لهم تحايا القيادة السياسية للمجلس الانتقالي ممثلاً بالقائد  عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قائلاً إنه لشرف عظيم ايها الابطال لكم ان تكونوا في خط الدفاع الاول الغربي مدافعين عن وطنكم وشعبكم الذي يعيشوا أيام عيدهم وفرحتهم بأمن واستقرار بفضل من الله وبصمودكم الاسطوري امام جحافل القوات الاخوانية الارهابية الغازية رافق القائد في هذه الجولة الميدانية القائد مهدي حنتوش قائد الحزام الأمني قطاع أحور واحد قادة المواقع القتالية الصامدة في الجهة الغربية للجبهة، وعدد من القيادات في الحزام الأمني أبين.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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