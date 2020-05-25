مدير شرطة تعز يقوم بعدد من الزيارات العيدية والتفقدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

تعز - الخليج 365



زار مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور عبدالرب الأكحلي، كلا من معسكر شرطة الدوريات وأمن الطرق ومعسكر قوات الأمن الخاص وأفراد الأمن والنظام بإدارة عام شرطة محافظة تعز، إضافة لإدارة شرطة القاهرة والمظفر، وإدارة شرطة السير والبحث الجنائي، وقسم شرطة الحصب.

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وخلال الزيارة هنأ العميد الأكحلي جميع الأفراد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد وبث روح الألفة والمودة بين جميع الأفراد، وجعل هذه المناسبة فرصة لتعميق أواصر المودة والمحبة بين جميع منتسبي المؤسسة الأمنية.

كما اطلع العميد الأكحلي على مستوى الانضباط خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيدا بمستوى الجاهزية لدى جميع الوحدات والإدارات وأقسام الشرطة، داعيا في ذات الوقت إلى رفع اليقظة والحس الأمني خلال إجازة العيد وكذا حشد الطاقات ومضاعفتها لحفظ الأمن والاستقرار في المدينة.

ودعا العميد الأكحلي جميع الضباط والصف والأفراد إلى ضرورة الالتزام الكامل بطرق الوقاية من فيروس كورونا واتباع إجراءات السلامة وأخذ كافة الاحتياطات لتجاوز خطورة هذا الوباء، مؤكدا بأن المسؤولية التي تقع على منتسبي الأمن كبيرة تجاه المواطنين لتجنيبهم كافة الأخطار المحدقة بهم .

رافقه خلال الزيارة، مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي وقائد شرطة الدوريات وأمن الطرق العقيد محمد مهيوب الجندي وأركان حرب قوات الأمن الخاص المقدم عبدالحكيم المحيا ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد المخلافي وضابط الأمن والنظام قائد الحملة الأمنية المقدم عبدالله النقيب.