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اليمن.. تسجيل 10 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بثلاث محافظات 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

عدن - الخليج 365 

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، تسجيل 10 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بثلاث محافظات. 

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وكشفت اللجنة عن مستجدات كورونا خلال الساعات الأخيرة، عبر تغريدة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موضحة تسجيل(4) حالات تعافي في حضرموت. 

وأوضحت اللجنة، تسجيل (10) إصابات جديدة بينها حالتا وفاة كما يلي، (7) حالات في حضرموت بينها (2) وفاة، حالة في لحج، حالتان في عدن. 

وتابعت" كما سجلت حالة وفاة لإصابة سابقة في الضالع، مايرفع الحالات إلى 222 حالة بينها 42 وفاة و10 تعافي".  

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