مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365



استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، القرى السكنية في الدريهمي جنوب الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

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وأفادت مصادر محلية في الدريهمي ان المليشيات استهدفت القرى السكنية بقذائف الدبابات وقذائف الهاون عيار 120 وعيار 82 وقذائف الهاوزر، بالتزامن مع قيام بقايا جيوب المليشيا بفتح نيران أسلحتها المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 ومعدل البيكا، طول اليوم، وبشكل عشوائي صوب منازل المواطنين.

وأضافت المصادر ان القصف خلف حالة الذعر والخوف والهلع بين أوساط المواطنين القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء.

وكانت القوات المشتركة قد كسرت زحف للمليشيات الحوثية في ذات المديرية، ضمن خروقات المليشيات للهدنة الأممية وانتهاك مبادرة وقف إطلاق النار دون أن تحقق اي انتصار او تقدم يذكر.