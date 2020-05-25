المشتركة تكسر هجوما حوثيا باتجاه الدريهمي جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020 الحديدة - الخليج 365

كسرت القوات المشتركة زحف نفذه الحوثيين باتجاه مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وكبدت المليشيات خسائر فادحة جراء خروقاتها للهدنة الأممية. Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية، ان المليشيات الحوثية حاولت الزحف باتجاه مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي ولكنها سرعان ما انكسرت أمام صلابة أبطال القوات المرابطة في مواقعها. وأضافت المصادر ان القوات المشتركة تمكنت من رصد تحركات الحوثيين واطباق الحصار عليهم، وتوجيه ضربات مباشرة أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات. وتحاول المليشيات الحوثية منذ إعلان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة، تحقيق نصر ولو معنوي يعيد لعناصرها الثقة بعد أن انهارت معنوياتهم جراء الهزائم المتلاحقة التي تلقتها على أيدي أبطال القوات المشتركة.

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