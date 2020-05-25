شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الممثل محمد رمضان ينشر لأول مرة صورة زوجته، والمتابعين في ذهول من شدة جمالها.. كأنها حورية تمشي على الارض.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وسط عائلته الصغيرة، احتفل النجم المصري محمد رمضان بعيد ميلاده الـ32، أمس السبت.

ونشر رمضان (من مواليد 23 مايو 1988) صورة على موقعه بـ«إنستغرام» تجمعه بأبنائه الثلاثة، وزوجته نسرين التي شغلت كثيرين من رواد مواقع التواصل، وحظيت بتعليقات بالجملة، سارقة الأضواء من بطل «البرنس»، كما حدث من قبل في العديد من المناسبات التي أطلت فيها معه.

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واقتربت الصورة التي نشرها محمد رمضان في أقل 24 ساعة من استقطاب نحو مليون إعجاب على موقع «إنستغرام»، وهنأ المتابعون الفنان بعيد ميلاده، وبنجاح مسلسله الرمضاني الأخير «البرنس»، وكذلك بعائلته الجميلة.

يشار إلى أن النجم المصري يرتبط بنسرين منذ عام 2012. وكتب عنها من قبل على حسابه أيضاً: «أكبر رزق في الحياة هو أنك تتجوز اللي بتحبها، والرزق الأكبر انها تكون بتحبك أكتر من نفسها». وصرح في حوار تلفزيوني سابق جمعه بزوجته أنه يرفض تماماً دخولها مجال التمثيل، معتبراً أن البيت مسؤوليته أكبر، وأن الاستقرار الأسري هو «رمانة ميزان الإنسان الناجح».