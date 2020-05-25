شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة جميلة حضرت إلى برنامج "المسامح كريم" على قناة mbc ، فاعجبت المذيع "جورج قرداحي" .. لكنه انصدم بحقيقتها في نهاية الحلقة وطردها من الاستوديو ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بادر شاب مصري يدعى حازم بالحضور الى برنامج المسامح كريم الذي يقدمه على قناة "mbc" الإعلامي المشهور جورج قرداحي . وقال الشاب حازم انه كان يعمل سواقا على "تاكسي" وصادف ذات يوم سيدة غير مصرية اخذته في عددا من المشاوير ، ثم طلبت منه في نهاية المطاف إحضار حشيش لزوجها ، فذهب على الفور لإحضار الحشيش ، واثناء عودته إلى منزل السيدة قبضت عليه الشرطة وادخل السجن بتهمة تجارة الحشيش وحكم عليه بالسجن سبع سنوات . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * الممثل محمد رمضان ينشر لأول مرة صورة زوجته، والمتابعين في ذهول من شدة جمالها.. كأنها حورية تمشي على الارض.. شاهد * الأميرة المتمردة التي قلبت الموازين بالسعودية .. شاهد كيف تعيش زوجة الأمير الوليد بن طلال ..الفاتنة التي سرقت قلبه وماله..«فيديو» * شاهد أجمل زوجة سعودية اقتحمت برنامج المسامح كريم وجعلت جورج قرداحي والجمهور في حالة ذهول ..«فيديو» * المخابرات السعودية تسرب صورة مثيرة لمذيعة قناة الجزيرة "علا فارس" .. والاخيرة تعترف انها حقيقية وتكشف التفاصيل الصادمة .. شاهد * على قناة الBBC .. اول ظهور علني لزوجة الأمير محمد بن سلمان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي .."شاهد الفيديو" * تسريب فيديو صادم ومحرج لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد.. والشيخ تميم يجن جنونة بعد مشاهدة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد * أجمل زوجة أردنية تذهل جورج قرداحي في برنامج المسامح كريم وتجعله غير قادر على الكلام.. وقناة MBC تتدخل وتنقذ الموقف... شاهد الفيديو Advertisements * قناة MBC تنهي برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" بمفاجئة مرعبة وغير متوقعة.. ورامز جلال يصدم المتابعين بحقائق مذهلة لم يكن يتخيلها أحد.. شاهد * هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة) * ظهور فاضح لابنة مخرج مسلسل "باب الحارة" .. كشفت عن مابين فخذيها وصدرها البارز .. شاهد * السعودية تودع رمضان بخبر مفزع ومرعب... رحيل رفيق وحارس الملوك.. شاهد ما الذي حدث له وماهي قصته !! * ياسمين صبري تفجر مفاجأة في اخر يوم من رمضان وتنشر صورة فاضحة من وسط طائرة زوجها الخاصة.. شاهد * فتاة اماراتية تنشر فيديو فاضح لزوجها في ليلة الدخله.. شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وقال الشاب انه قبل هذة الحادثة كان قد تقدم لخطبة فتاة احبها تدعى "أماني" لكنها عندما عرفت بقصته ابتعدت عنه ولم تزره طوال الفترة التي قضاها في السجن او تسأل عنه ، وهو ما دفعه للحضور إلى برنامج المسامح كريم ليوضح لها حقيقة ما حصل ويستعيد علاقته معها ليكملون معا مشوار حياتهم في عش الزوجية . نترككم مع الفيديو التالي لمشاهدة الحلقة المثيرة ، وكيف كان رد الفتاة صادم ومفاجئ الجميع :

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كانت هذه تفاصيل خبر فتاة جميلة حضرت إلى برنامج "المسامح كريم" على قناة mbc ، فاعجبت المذيع "جورج قرداحي" .. لكنه انصدم بحقيقتها في نهاية الحلقة وطردها من الاستوديو ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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