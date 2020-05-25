شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن عن شخص يساعده في إدارة حسابه على " تويتر " والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يستعين بخدمات مساعدين في إدارة حسابه الرسمي على موقع " تويتر ".
وأشار ترامب إلى أنه ينشر تغريداته بنفسه ليلاً، وفي الصباح الباكر، لكن جدول أعماله طيلة النهار مكثف جداً.
وأوضح ترامب أنه في هذه الساعات يملي تغريداته على مساعدين كي ينشروها، مردفا: " لدي سيد اسمه دان، وهو يؤدي عملاً رائعاً ".
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