شكرا لقرائتكم خبر عن " كورونا " يلحق بوزيرة سودانية وحمدوك من ضمن المخالطين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزيرة الشباب والرياضة السودانية، ولاء البوشي، فجر اليوم الاثنين، عن إصابتها بفيروس كورونا.
وقالت البوشي: " تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا، سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للإلتزام بالحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما ".
وتابعت: " الرجاء الإلتزام بموجهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، فالإنتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية. نسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يرفع الوباء والبلاء وأن يحفظكم جميعا " .
وخالطت ولاء البوشي عددا من أعضاء مجلس الوزراء السوداني برئاسة عبد الله حمدوك في آخر اجتماع للمجلس اليومين الماضين.
وقبل يومين، أعلن مدير مواصلات العاصمة الخرطوم، والقيادي بحزب البعث العربي، محمد ضياء الدين، إصابته بفيروس كورونا.
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