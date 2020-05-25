شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تكشف خدعة " كورونا " وترفع الحظر نهائيا .. الاسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر كويتى مقرب من دوائر مسؤولة، أن دولة الكويت ستقوم برفع الحظر نهائيا بعدما نجحت فى تطويق فيروس كورونا بعد نتائج إيجايبة وتراجع ملحوظ فى الحالات مع السيطرة على الوضع.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن بعض الحالات التى توفيت الأيام الماضية ليس كلها بسبب فيروس كورونا فبعضها يعود لحالات الإصابة بنوبات صدرية وحالات أخري تشابهت أعراضها مع الفيروس وروج البعض على أنها تعود للفيروس.

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ولفت "المصدر"، إلى أن الكويت تعد من الدول التى أثبتت جدارتها فى نظم الرعاية الصحية على مستوي العالم وكانت من الدول التى بادرت فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل استباقى وخاض العاملون في الخطوط الأمامية في العيادات والمستشفيات معركة شرسة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر إلى أن الكويت كشفت خدعة الفيروس التى استخدمها البعض كذريعة لترويج معلومات مغلوطة لإظهار تقصير الجهات المسؤولة وسيتم محاسبة من استخدم الفيروس كسلاح معلوماتي.

يشار إلى أن الكويت سجلت انخفاضا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بعد قفزة قياسية حصلت فى اعداد المتعافين، وانخفاضا ملموسا في وتيرة تفشي الوباء