شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يغرد على تويتر لأول مرة منذ إبريل الماضي .. ماذا قال ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هنأ العاهل السعودي ، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، الأحد، المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.

وكتب الملك سلمان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: " نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه.

وأضاف: "نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأنًا وأحسن حالًا. وكل عام وأنتم بخير".

الجدير بالذكر أن هذه أول تغريدة للملك سلمان على حسابه بموقع تويتر منذ 23 ابريل الماضي، حينما غرد بمناسبة شهر رمضان قائلا: "نحمد الله أن بلغنا شهر رمضان المبارك، مبتهلين إليه عز وجل أن يتقبل منا صيامه وقيامه، ومتضرعين له بالدعاء أن يرفع عنا وعن العالم كل بلاء، ونسأل الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، وأن تكون فيه بشارات الأمل والسلام لشعبنا وجميع شعوب العالم.

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بخير.

نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه.

نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأناً وأحسن حالاً.

وكل عام وأنتم بخير. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) May 24, 2020

سلمان بن عبدالعزيز[email protected]

نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه. نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأناً وأحسن حالاً. وكل عام وأنتم بخير.