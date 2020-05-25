شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن قيمة الأموال التي تمت مصادرتها من البشير ومعاونيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشارت هيئة مكافحة الفساد في السودان إلى مصادرة أصول قيمتها 4 مليارات دولار من الرئيس السابق عمر البشير وأفراد أسرته ومعاونيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال صلاح مناع أن تقديراتنا الأولية لقيمة الأصول والأسهم في الشركات والمباني المختلفة التي صادرناها تتراوح بين 3.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار. وكان البشير تم توقيفه وإيداعه سجن كوبر في الخرطوم. وفي ديسمبر الماضي، صدر حكم بحبسه عامين بعد إدانته بالفساد وحيازة ملايين الدولارات من العملات الأجنبية بصورة غير مشروعة.

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