تعرف على أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" للفترة المسائية 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الأحد 24 مايو /أيار 2020.

- قيادات ميدانية تزور الخطوط الأمامية في جبهة محور كتاف صعدة https://www.elyamnelaraby.com/481188 - خطيب حوثي بإب ينفي وجود "شيء اسمه كورونا" ويحث على الاختلاط والمصافحة https://www.elyamnelaraby.com/481187 - قصف حوثي هو الأعنف على القرى السكنية في التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/481185 - كسر هجوم حوثي على كيلو 16 شرق الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/481181 Advertisements - إب.. الحوثيون يختطفون أمين محلي تعز ويكثفون الإختطافات https://www.elyamnelaraby.com/481171 - قصف مدفعي على مواقع وتجمعات حوثية في رازح وشدا بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/481169 - القوات المشتركة تصد هجوما للمليشيا في كيلو16 شرقي الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/481167 - مليشيا الحوثي تعدم قائداً عسكرياً أسيراً لديها وتمثل بجثته https://www.elyamnelaraby.com/481159 - المليشيا تدعو المواطنين في مناطق سيطرتها إلى لزوم منازلهم بعد تفشي "كورونا" https://www.elyamnelaraby.com/481149 - التحالف يقصف تحركات للمليشيا بصعدة وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/481148

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