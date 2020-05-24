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الحوثية تستهدف الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة 

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

الحوثية تستهدف الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة 

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران، اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، الأحياء السكنية في حيس جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة، وذلك ضمن مساعي المليشيا لإفشال عملية السلام الأممية.

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وأفادت مصادر محلية في حيس ان المليشيات الحوثية استهدفت منازل المواطنين في المدينة بسلاح م.ط عيار 23، في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة صوب المنطقة. 

وأضافت المصادر ان الإستهداف أثار الرعب والخوف في صفوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم، وتسبب في حرمان الأهالي من الاحتفاء بفرحة عيد الفطر السعيد.

 هذا وقد أصيبت يوم أمس السبت، مواطنة في مدينة حيس بطلق ناري من قبل قناص مليشيات الحوثي ، في إطار سلسلة جرائم المليشيات المستمرة بحق المدنيين، في تحدٍّ سافر وخرق صارخ للهدنة الأممية، في ظل صمت وتخاذل أممي ودولي.   

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