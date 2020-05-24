عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، قصف مدفعي هو الأعنف على القرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن في اليوم الأول من عيد الفطر.

وأفادت مصادر محلية في الجبلية أن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة بقذائف الهاون عيار 120 وقذائف آر بي جي بالتزامن مع قيام عناصرها بفتح نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا والأسلحة القناصة بشكل هستيري منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت المصادر أن القصف الحوثي حرم المواطنين فرحة الابتهاج بالعيد وممارسة الشعائر الدينية وطقوس الفرحة في هذه المناسبة العظيمة.

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ولازالت مليشيات الحوثي تستهدف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان دون اكتراث منها للمناسبات الدينية أو اعتبار للوضع الإنساني الصعب في ظل صمت مريب من الأمم المتحدة. قصف حوثي هو الأعنف على القرى السكنية في التحيتا جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، قصف مدفعي هو الأعنف على القرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن في اليوم الأول من عيد الفطر.

وأفادت مصادر محلية في الجبلية أن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة بقذائف الهاون عيار 120 وقذائف آر بي جي بالتزامن مع قيام عناصرها بفتح نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا والأسلحة القناصة بشكل هستيري منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت المصادر أن القصف الحوثي حرم المواطنين فرحة الابتهاج بالعيد وممارسة الشعائر الدينية وطقوس الفرحة في هذه المناسبة العظيمة.

ولازالت مليشيات الحوثي تستهدف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان دون اكتراث منها للمناسبات الدينية أو اعتبار للوضع الإنساني الصعب في ظل صمت مريب من الأمم المتحدة.