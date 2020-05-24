كسر هجوم حوثي على كيلو 16 شرق الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

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تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، على كيلو 16 شرق مدينة الحديدة في الساحل الغربي لليمن.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية ان المليشيات الحوثية شنت صبيحة اليوم هجوماً واسعاً على منطقة كيلو 16، وتمكن أفراد القوات المشتركة من التصدي للهجوم بكل شجاعة واستبسال.

وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة خاضت مع عناصر المليشيا اشتباكات عنيفة استمرت لساعات، تكبدت عناصر المليشيا على إثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتتواصل وتيرة الخروقات والإنتهاكات الحوثية للهدنة الأممية في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، في إطار تصعيدها العسكري، في ظل صمت وتخاذل أممي.