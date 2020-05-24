- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كسر هجوم حوثي على كيلو 16 شرق الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، على كيلو 16 شرق مدينة الحديدة في الساحل الغربي لليمن.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية ان المليشيات الحوثية شنت صبيحة اليوم هجوماً واسعاً على منطقة كيلو 16، وتمكن أفراد القوات المشتركة من التصدي للهجوم بكل شجاعة واستبسال.
وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة خاضت مع عناصر المليشيا اشتباكات عنيفة استمرت لساعات، تكبدت عناصر المليشيا على إثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وتتواصل وتيرة الخروقات والإنتهاكات الحوثية للهدنة الأممية في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، في إطار تصعيدها العسكري، في ظل صمت وتخاذل أممي.
كانت هذه تفاصيل خبر كسر هجوم حوثي على كيلو 16 شرق الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.