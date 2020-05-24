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شاهد .. هكذا أقيمت صلاة العيد بالحرمين المكي والمدني في ظل جائحة كورونا .. فيديو و صور

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عدن - ياسمين التهامي - أقيمت صلاة عيد الفطر المبارك، صباح الأحد، في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفقا للإجراءات الاحترازية وبالأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى لمواجهة انتشار ”كوفيد- 19“.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”واس“ أن المستشار بالديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، أمّ المصلين في المسجد الحرام.

 

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وافق السبت، على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين مع إيقاف حضور المصلين.

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ونقلت وسائل إعلام سعودية عن عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قوله: ”هذا القرار يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل جائحة كورونا التي ألمّت بالعالم أجمع“.

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وكان وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ، أصدر تعميمًا بعدم إقامة صلاة العيد في المساجد والمصليات، واكتفى بتوجيه مؤذني المساجد في المملكة كافة إلى ترديد التكبيرات عبر مكبرات الصوت دون إقامة الصلاة.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن الشيخ عبد الباري الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي، قوله خلال خطبة صلاة الجمعة، إن المسلمين سيؤدون صلاة عيد الفطر في المنازل، بسبب جائحة كورونا.

 

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