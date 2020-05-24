إب.. الحوثيون يختطفون أمين محلي تعز ويكثفون الإختطافات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

إب - الخليج 365

خطفت مليشيا الحوثي في محافظة إب وسط اليمن، قياديا مؤتمريا بارز من أبناء محافظة تعز.

وقالت مصادر متطابقة إن مليشيا الحوثي خطفت الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة تعز محمد أحمد الحاج، حيث كان يقيم في مدينة إب منذ سنوات، واقتادته إلى أحد سجونها في مقر البحث الجنائي بالمحافظة.

وفي مديريتي القفر وفرع العدين خطفت مليشيا الحوثي ثلاثة مواطنين بحوادث متفرقة، ونقلتهم إلى سجونها بمدينة إب.

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وقال مصدر حقوقي إن مليشيا الحوثي خطفت أكثر من 15 شخص خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ولم يعرف مصير أغلب المختطفين.

وأدان المصدر عمليات الإختطاف التي تأتي متزامنة مع انتشار وتسجيل عدد من الإصابات والوفيات بوباء كورونا في محافظة إب، مطالبا بالإفراج عن المختطفين كخطوة مهمة ضمن إجراءات مواجهة الجائحة.

وكثفت مليشيا الحوثي من حملاتها الهادفة لإختطاف مواطنين من مختلف مديريات المحافظة، والهادفة لممارسة إبتزاز على أسر المختطفين وإجبارهم على دفع جبايات مالية مقابل الإفراج عنهم.

وتزامنت حملات الإختطاف مع عودة الكثير من المواطنين من مدينة إب عاصمة المحافظة إلى القرى والأرياف لقضاء ما تبقى من أيام رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

ويتعرض المواطنون من أبناء المحافظة للإختطاف من قبل مليشيا الحوثي في نقاط عدة نصبتها في مختلف المديريات والعزل والقرى، وآخرين جرى اختطافهم بعد إقتحام منازلهم وترويع الأطفال والنساء.

وتمارس مليشيا الحوثي انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة منذ سيطرتها على المحافظة في أكتوبر 2014م ، بلغت أكثر من 15 ألف إنتهاك وجريمة، بحسب تقارير حقوقية ومحلية.