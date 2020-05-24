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القوات المشتركة تصد هجوما للمليشيا في كيلو16 شرقي الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

صدت القوات المشتركة، الأحد (أول أيام عيد الفطر المبارك)، 24 مايو /أيار 2020، هجوما لمليشيات الحوثي على كيلو 16 شرق مدينة الحديدة غرب اليمن. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات الحوثية شنت صبيحة اليوم هجوماً واسعاً على منطقة كيلو 16، وتمكن أفراد القوات المشتركة من التصدي للهجوم بكل شجاعة واستبسال. وتابعت المصادر أن القوات المشتركة خاضت مع عناصر المليشيا اشتباكات عنيفة استمرت لساعات، تكبدت عناصر المليشيا على إثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. هذا وتتواصل وتيرة الخروقات والإنتهاكات الحوثية للهدنة الأممية في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، في إطار تصعيدها العسكري، في ظل صمت وتخاذل أممي.  

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