مليشيا الحوثي تعدم قائداً عسكرياً أسيراً لديها وتمثل بجثته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

الخليج 365 ـ صنعاء



أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، على تصفية قائد عسكري في القوات الحكومية بطريقة وحشية، بعد أن وقع أسيرا لدى عناصرها، خلال المعارك الدائرة بمحافظة الجوف (شمالي البلاد). وأكد المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة، ربيع القرشي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن "الحوثيين أعدموا قائد اللواء (161) مشاه العميد حسين العصيمي الذي وقع في الأسر قبل شهر". وتابع: "ظهر العصيمي على قناة المسيرة (الناطقة باسم الحوثيين) وهو بصحة جيدة، لكننا تفاجأنا بوصول جثمانه يوم أمس وعليه آثار التعذيب الإجرامي". واتهم ناشطون وحقوقيون ينتمون لمحافظة الجوف، مسلحي مليشيا الحوثي بحرق جثة العميد حسين العصيمي قائد اللواء (161) بمحور الجوف باستخدام "مادة الأسيد" وتشويهها والتمثيل بها بعد إعدامه عقب وقوعه في الأسر أثناء المعارك بجبهة المهاشمة شمال المحافظة.