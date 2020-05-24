المليشيا تدعو المواطنين في مناطق سيطرتها إلى لزوم منازلهم بعد تفشي "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

الخليج 365 ـ صنعاء



دعت مليشيا الحوثي الانقلابية، المواطنين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها إلى لزوم منازلهم أثناء اجازة عيد الفطر، في إقرار ضمني بتفشي فايروس "كورونا" "كوفيد-19". وذكرت المليشيات في بيان صادر عن وزارة الصحة في حكومتها الغير معترف بها، أنها تدعو المواطنين إلى التزام البيوت خلال أيام العيد وعدم الخروج إلا للضرورة. ودعت الوزارة المواطنين في مناطق سيطرتهم إلى عدم التنقل بين المحافظات والمديريات أو السفر لقضاء إجازة العيد، وقضائها في المنزل والاكتفاء بالمعايدة عبر الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي. دعت إلى الالتزام بارتداء الكمامات وعدم المصافحة والمعانقة والتقبيل والحرص على إبقاء مسافة لا تقل عن متر مع الآخرين وتجنب الأماكن المزدحمة، وإلزام الأطفال عدم أخذ عسب العيد خشية انتشار الفيروس عبر العملة. وتتكتم المليشيا الانقلابية عن انتشار الوباء في مناطق سيطرتها ولم تعلن إلاّ عن أربعة إصابات بينها حالة وفاة وحالتي تعافي، في الوقت التي تشير تقارير طبية وصحفية عن وفاة أكثر من 200 مريض بالوباء في صنعاء وإصابات المئات، إضافة إلى عشرات الإصابات والوفيات في محافظات أخرى خاضعة لسيطرتها أبرزها إب.