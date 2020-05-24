التحالف يقصف تحركات للمليشيا بصعدة وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020 الخليج 365 ـ صعدة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 24/أيار/2020، تحركات للحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات تحركات للمليشيا في مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.

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