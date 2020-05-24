الزبيدي : هذا العيد إستثنائي يمر علينا ونحن في مرحلة حاسمة وحساسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

عدن - الخليج 365



قال رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس الزبيدي، "ان هذا العيد استثنائي، يمر علينا ونحن في مرحلة حاسمة وحساسة، نواجه سوياً متكاتفين ومتعاونين، ظروفاً استثنائية في ظل جائحة كورونا التي يواجهها المجتمع في الوقت الذي تشن فيه جماعة الاخوان المسلمين هجوما واسعاً بهدف اخضاع الجنوبيين واحتلال أرضهم وعاصمتهم مرة أخرى، علاوة على حربنا المستمرة في الجبهات الحدودية من الوطن ضد ميليشيات الحوثي".

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فيما يلي نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين.

يا أبناء شعبنا الجنوبي العظيم

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بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم الخير والسلام والسعادة، نتوجه اليكم جميعا في داخل الوطن وخارجه، بالتهاني القلبية،. كما نهنئ الأبطال الميامين المرابطين في ساحات وميادين الشرف، في كل جبهات القتال دفاعا عن الجنوب الحبيب وسيادته وسلامته ومستقبله الآمن، سائلين الله أن يعيد هذا العيد وقد تحققت لشعبنا كل آماله وطموحاته في الحرية والاستقلال واستعادة دولته المنشودة.

يا أبناء شعبنا الجنوبي الأبي، ها نحن نحتفل يوم غدٍ الأحد بأول أيام عيد الفطر المبارك، الذي أسال الله أن يعيده علينا جميعا بالخير والسلام والبركات وبالانتصارات الكبيرة على أعداء أمتنا وتطلعات شعبنا في الحرية والكرامة.

ان هذا العيد استثنائي، يمر علينا ونحن في مرحلة حاسمة وحساسة، نواجه سوياً متكاتفين ومتعاونين، ظروفاً استثنائية في ظل جائحة كورونا التي يواجهها المجتمع في الوقت الذي تشن فيه جماعة الاخوان المسلمين هجوما واسعاً بهدف اخضاع الجنوبيين واحتلال أرضهم وعاصمتهم مرة أخرى، علاوة على حربنا المستمرة في الجبهات الحدودية من الوطن ضد ميليشيات الحوثي.

اننا ننتهز هذه الفرصة لنبعث مرة اخرى لأبطال الجنوب في مختلف جبهات وملاحم الفداء والتضحية تحية خاصة وتهنئة معظمة بهذه المناسبة سائلين المولى القدير ان يحميهم ويحمي وطننا من عدوان الغزاة البغاة الذين لا عهد لهم ولا ذمة.

وتأكيداً لما قطعناه على أنفسنا من عهدٍ فإننا وبقلوبٍ ونوايا صادقة، نؤكد أن أيادينا كانت ومازالت وستظل ممدودة لكل أبناء وطننا أينما كانوا ومهما كانت تبايناتنا معهم، فالوطن لن يُبنى بناءً سليماً إلا بثقافة ووعي سليمين، عنوانهما الوطن للجميع، وستظل قناعتنا راسخة بأن الجنوب لن يكون إلاّ بكل ولكل أبنائه، غير أن ذلك لن يثنينا أبدا عن ردع كل الطامعين والمعتدين وبكل ما تحمله الكلمة من معنى.

اننا ونحن نستقبل هذا العيد مع سائر امتنا العربية والاسلامية نسأل الله ان يعيننا جميعاً على ما تحملناه من مسؤولية وطنية جسيمة ونسأل الله ان يعيده علينا بالخير واليمن والبركات.

والسلام عليكم ورحمة وبركاته

عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الاعلى للقوات المسلحة الجنوبية