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صنعاء - ياسمين الخيامي - هادي يرفض توقيع اتفاقية الرياض ويطرد الامارات من التحالف نهائيا ويهدد القوات الاماراتية المتواجدة جنوبا اوشمالا بانها ستكون اهداف مشروعة

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