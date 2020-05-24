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صنعاء - ياسمين الخيامي - بيان عاجل لوزارة الدفاع اليمنية وهيئة الأركان العامة

نعت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان العامة، اليوم السبت ،قائد اللواء 161 العميد حسين العصيمي، الذي قالت "إنه استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي في معركة تحرير الوطن من مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة الجوف".

كما نعت الوزارة وهيئة الأركان، قائد اللواء 153 العميد محمد صالح العقيلي، الذي قتل وهو يقاتل مسلحي الانتقالي في أبين.

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وجاء في البيان " لقد كان الشهيدان نموذجان في التضحية والفداء والمواقف الوطنية الشجاعة، وسطّرا خلال حياتيهما الحافلة بالعطاء بطولات عظيمة وعُرفا بالصدق والاخلاص للوطن والوفاء للقسم والشرف العسكري وبذلا الغالي والنفيس في سبيل الوطن والذود عن مكتسباته وكانا في مقدمة الصفوف لمواجهة مشاريع الماضي البائد وأحلام الامامة والاستعمار والتخلف".

كما قالتا في البيان "لقد خسر الوطن ومؤسسته الدفاعية برحيلهما قائدين استثنائيين واثنين من خيرة رجالاتها الذين أسهموا في بناء المؤسسة العسكرية وخلّدوا بصمات متميزة في مختلف المواقع والميادين".

وذكر البيان "إن القوات المسلحة اليمنية وهي تنعي اثنين من قاداتها؛ تؤكد أن تلك الدماء الطاهرة لن تذهب هدراً ولن تُثني شعبنا اليمني وقواته المسلحة عن مواصلة السير على درب الشهداء حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة، ولن تزيدها تلك التضحيات إلا تمسكاً وإصراراً للمضي على العهد والوفاء للوطن لاستكمال استعادة وتحقيق أمنه واستقراره وبناء مستقبله الواعد ومحاربة الإرهاب والتطرف والتصدي لمخططات ومحاولات العبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي".

وقال "إن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تعبر عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الشهيدين ولجميع منتسبي القوات المسلحة.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع مغفرته ويسكنهما فسيح جنانه؛ وأن يمن بالرحمة على كل الشهداء الأبرار والشفاء للجرحى الأبطال وأن يُعجل بالنصر المؤزر للوطن الغالي".

وفي وقت سابق اليوم السبت ، أفادت مصادر محلية بأن قائد اللواء 153 التابع لقوات الجيش التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا العميد محمد صالح العقيلي، قتل، جراء مواجهات مع مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين.

ويعد العقيلي من أبرز القيادات العسكرية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.