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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : مقتل الذراع الأيمن للرئيس هادي وأبرز قيادات الصف الأول في القوات المسلحة.(الإسم + الصورة)

قُتل العميد محمد صالح العقيلي قائد اللواء 153 محور بيحان التابعة للشرعية في المواجهات الدائرة مع قوات الإنتقالي في محافظة أبين.

وقالت مصادر عسكرية إن اللواء العقيلي لقي مصرعه أثناء مواجهات عنيفة تمكنت خلالها قوات الإنتقالي الموالي للإمارات من السيطرة على عدة مواقع، أسفرت عن مقتل قائد اللواء 153 وعدد من عناصر مليشيات الإصلاح.

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ويعد العقيلي من ابرز القيادات العسكرية التابعة لهادي في محور بيحان ويعد مقتله ضربة موجعة لقوات هادي .

وتشهد أبين معارك عنيفة منذ اسبوع بين قوات الإنتقالي ومليشيات الإصلاح المدعومة من الشرعية.