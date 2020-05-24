سيئون .. مدير الأمن يطلع على سير العمل في الوحدات الامنية والشرطوية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020 اطلع مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني، اليوم، على سير العمل في معسكر الأمن والشرطة والإدارات والوحدات الأمنية والشرطوية والدوريات والنقاط الأمنية في اول ايام عيد الفطر المبارك.

ونقل العميد العوبثاني خلال جولته تهاني وتبريكات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ومحافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني ووكيل الوادي والصحراء عصام الكثيري إلى الضباط وصف ضباط والجنود بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيين لهم التوفيق في مهامهم وتأدية واجبهم تجاه الوطن والمواطن بكل اخلاص وتفاني . وأثنى مدير امن الوادي، بإخلاص الجنود ومرابطتهم في ثغور البلاد وخدمة اهاليهم ووطنهم..مشدداً على رفع الجاهزية واليقظة الامنية وتنفيذ حظر التجوال بكل صرامه مع المواطنين حفاظاً على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.

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