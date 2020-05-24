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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع عشرات الحوثيين في قصف جوي إستهدف معسكراً بحجة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020
الخليج 365
أفادت مصادر عسكرية، أن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية سقطوا بين قتيل وجريح، اليوم الأحد، في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على معسكر في محافظة حجة شمال اليمن .
وذكرت المصادر، أن مقاتلات التحالف إستهدفت معسكراً تابع لميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة حجة بمديرية عبس، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى .. مشيرة إلى أن من بين القتلى والجرحى قيادات حوثية بارزة .
ولفتت المصادر، إلى أن الغارات تزامنت مع معارك تخوضها القوات الحكومية في مختلف جبهات القتال بحجة .
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