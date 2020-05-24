مصرع جنود في انقلاب حافلة بخط العبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

الخليج 365 - سيئون



لقي عدد من الجنود اليمنيين التابعين لحراسة الحدود في الحد الجنوبي للسعودية حتفهم في حادث انقلاب حافلة كانت تقلهم بمحافظة حضرموت.

وقال مسافرون: إن حافلة تحمل على متنها العشرات من الجنود من عدة محافظات يمنية انقلبت في خط الوديعة الدولي الواصل بمفرق مديرية العبر بحضرموت مساء أمس الأول.

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وأوضحت أن عددا من الجنود لقوا حتفهم على الفور فيما البعض منهم أصيب إصابات متفاوتة ما بين بليغة ومتوسطة.

وقال مصدر طبي إن عددا من المتوفين نقلوا الى محافظاتهم عبر سيارات الإسعاف وسيارات تابعة لمواطنين بعد التعرف على هوياتهم التابعة لحرس الحدود، مضيفاً إن بقية الجنود المصابين يخضعون للعناية الطبية في أحد المراكز الصحية القريبة من مديرية العبر ـ لم يسمها.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية، إن عربة اسعاف دخلت لإحدى مقابر مدينة سيئون كبرى مدن وادي حضرموت منتصف ليل الجمعة، ودفنت جثة فيها، تحت حماية أمنية ووسط تكتم شديد عن شخصية المتوفى أو الإعلان عن الصلاة عليه، إضافة لعدم إبداء الجهات العسكرية والصحية عن شخصية واسم المتوفى.

وكانت السعودية قد بدأت بترحيل مئات الجنود اليمنيين مطلع مايو الجاري، الذين كانوا يحاربون جنوبي المملكة لصد هجمات المليشيات الحوثية، لقضاء شهر رمضان وفترة العيد بين اهليهم، بعد حجرهم صحياً لمدة 14 يوماً بداخل المملكة كإجراء احترازي ضد تفشي وباء كورونا ونقلهم في حافلات نحو اليمن.