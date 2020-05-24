شكرا لقرائتكم خبر عن دولتان وحيدتان تعلنان اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان و غدا الإثنين أول ايام عيد الفطر المبارك .. الأسماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت السلطات الإسلامية في دولتين عن تعذرها رؤية هلال شوال 1441 هجري، وذلك بعد غروب شمس مساء السبت، لتعلن أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان وان غدا الاثنين هو اول ايام عيد الفطر المبارك .

حيث أعلنت كل من الهند وبنجلاديش أن الإثنين 25 مايو، هو أول أيام عيد الفطر وذلك لتعذر ثبوت رؤية الهلال من الهند السبت. كما أعلنت كل من سلطنة عمان، وسلطنة بروناي أن اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر، حيث ثبت رؤية الهلال مساء السبت .

يُذكر أن اليوم هو أول ايام عيد الفطر المبارك في كلا من : بروناي وبنغلادش وباكستان وسلطنة عمان وإيران والسودان والمغرب .