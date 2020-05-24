شكرا لمتابعة خبر عن ابو مشعل الكازمي .. يتكفل بعلاج الشاب محمد كاكا والإعلامي اليافعي يعتذر منه (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التزم مدير امن محافظة ابين العميد علي الذيب الكازمي ابو مشعل بعلاج شاب من عدن اصيب بطلق ناري خلال احتجاجات بكريتر يوم الخميس الماضي .

وقال مكتب الكازمي في بيان له ان إدارة امن محافظة ابين تلتزم بتغطية نفقات الشاب محمد كاكا.

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وأشار المكتب إلى ان مندوب من إدارة امن ابين سيصل إلى ذوي المصاب وسيتكفل بالعلاج.

في ذات الوقت قدم الإعلامي المعروف عادل اليافعي اعتذاره لشاب كاكا الذي أصيب بالطلق الناري .

جاء ذلك بعد انتشار معلومات مغلوطة على نطاق واسع تقول ان ماحدث كان مسرحية .

اليافعي قدم اعتذاره للشاب عن المعلومات المغلوطة التي نشرت وقدم له مساعدة مالية.

وكتب اليافعي عن الواقعة قائلا :" صورة حديثة للشاب محمد الذي اصيب يوم امس بطلق ناري مجهول اثناء المظاهرة وظن الجميع انها تمثيلية ونقول له الحمدلله على سلامتك ونعتذر لك عن سوء الفهم ونتمنى لك السلامة الدائمة وبمناسبة سلامتك اهديك مني مبلغ 100 الف ريال عيديتك يا بطل واكرر اعتذاري لك.

وقوبل اعتذار اليافعي بتقدير واحترام كبيرين من قبل متابعيه حيث قالوا انه بذلك ينتصر لمهنية كبيرة يمتلكها وحضور شعبي ومحبة كبيرة يحتفظ بها الناس له.