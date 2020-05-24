شكرا لمتابعة خبر عن مدير مكتب الصحة في مدينة عدن .. يكشف عن هوية الجثة التي تم العثور عليها في المنصورة (وثيقة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مدير مكتب الصحة بعدن عبدالرب المفلحي هوية الجثة التي تم العثور عليها في المنصورة في محيط مستشفى 22 مايو في العاصمة عدن.

وقال مدير مكتب الصحة ان هوية الجثة تعود لنازح افريقي يدعى"ارسلام".

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وقالت مصادر اعلامية عن المفلحي ان ادارة مستشفى ٢٢ مايو تخلت اليوم عن مجمع المنصوره الصحي التي كانت تستخدمه كعياده خارجيه للتغطيه عن اغلاق هيئة مستشفى ٢٢ مايو الجراحي بعد رفضهم تسليمه أو فتحه طوارئ للحميات منذ ثلاثة اسابيع.

مضيفة ان إدارة المصدر افرغوه القسم من الموظفين تاركين مريض يواجه مصيره حتى توفاةالله بل حتى انهم لم يقوموا بواجب نقله ودفنه اكراما لأنسانيته .

واختتم المصدر نقلا عن المفلحي "هكذا تتم معالجة الامور المتروكه بأيدي لاتقدر ولا تحترم المهنه والمسئوليه الموكله اليها".

وكان قد عثر أهالي منطقة السكنية في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن اليوم على جثة أحد الأشخاص بمحيط مستشفى ٢٢مايو بعدن.