شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث : المجلس الانتقالي يدمر رتلا عسكريا لقوات الجيش الوطني في ابين والخسائر فادحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل اعلام موالية للمجلس الانتقالي ان قصف مدفعي استهدف رتلا عسكريا لقوات الشرعية فجر امس السبت واحرقه بالكامل في محافظة ابين.

وحسب المصدر ان القصف المدفعي الذي شنته قوات الانتقالي أدى الى احراق 7 اطقم ومدرعة في منطقة الشيخ سالم بمحافظة ابين ولم تشير المصادر عن سقوط قتلى وجرحى.

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وتشهد محافظة ابين مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي منذ اسبوعين وسط انباء عن مساعي وساطات محلية لوقف اطلاق النار مع حلول عيد الفطر المبارك.