شكرا لمتابعة خبر عن العميد العقيلي وهو متوشح بعلم اليمن قبل إستشهاده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي، صورة للشهيد العميد محمد العقيلي، وهو متوشحا بالعلم اليمني.

وقال الناشطون في منشورات وتعليقات على الصورة - رصدها " أحداث نت " قبل قليل - : العميد محمد العقيلي يتوشح بعلم بلاده فخرا واعتزازا، في حفل بمحافظة شبوة أقيم قبل وقت قصير ، ثم يرفع ذات العلم يوم أمس، ويتقدم ليقود هجوم على معسكر ومواقع لمليشيات الإنتقالي المدعومة إماراتياً، ويرتقي شهيدا" .

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وأضافوا " في العيد الوطني الـ 30 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة، خاض البطل العقيلي ملحمة بطولية واروى تراب الوطن بدمائه الطاهرة كأرقى وأعظم إحتفال بهذه المناسبة العظيمة " .

وتابعوا " لقد اختار الله العميد العقيلي شهيدا ولسان حاله يقول : سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدى

وذكرت مصادر ميدانية في وقت سابق أن قوات الجيش تمكنت في وقت متأخر من مساء أمس، من السيطرة على أكبر معسكرات مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً ، في محافظة أبين.

وقالت المصادر إن قوات الجيش بقيادة العميد محمد العقيلي، قامت بعملية التفاف مباغتة وسيطرت على معسكر أبو موسى أكبر معسكرات الانتقالي باتجاه خط الأسفلت نحو مدينة زنجبار وغنمت منه كميات من الأسلحة.

وأضافت المصادر أن من تبقى من ميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في أطراف منطقة الشيخ سالم تم فرض حصار كامل عليهم.

وعلق مصدر عسكري على استشهاد العميد العقيلي قائلا: كسبنا معسكر أبو موسى وعدد من الأسرى والأسلحة لكننا خسرنا شهيد بحجم وطن أنه الشهيد العميد محمد العقيلي”.

وأوضح المصدر أن العميد العقيلي “حاصر ميليشيات الانتقالي ليلة امس وأستطاع برفقة زملائه الشجعان الالتفاف عليهم والسيطرة على المعسكر وأغتنام الكثير من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة”.