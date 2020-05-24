شكرا لمتابعة خبر عن وردنا لان : الجيش يصل الطريق الاسفلتية في «زنجبار» ويسيطر على مواقع عسكرية جديدة بأسلحة قديمة ومتهالكة (مستجدات) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل الجيش الوطني، اليوم، الى الطريق الاسفلتية لمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش نجحت في الوصول إلى الطريق الأسفلتية التي تربط مدينة زنجبار ببقية المناطق المجاورة لها ، والسيطرة على عدد من المواقع العسكرية لمليشيات الانتقالي المدعومة إماراتياً.

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واضافت المصادر لمراسل " أحداث نت " قبل قليل، أن قوات الجيش تمكنت من شق طريقها في هجوم عنيف ، من وسط صحراء "الطرية" حتى وصلت إلى الطريق الاسفلتية لمدينة زنجبار، رغم كثافة نيران مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، وكثافة الصواريخ الحرارية القادمة من الإمارات .

وأكدت المصادر أن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة أمس واليوم بدبابات وأسلحة قديمة ومتهالكة من سلاح الجيش اليمني معظمها غنائم، بفضل عزيمة أبطال الجيش المتسلحين بحب الوطن وشرعيته الدستورية وبالمعنويات العالية .

ومساء أمس تمكنت قوات الجيش بقيادة العميد محمد العقيلي، من تنفيذ عملية التفاف مباغتة وسيطرت على معسكر أبو موسى أكبر معسكرات الانتقالي باتجاه خط الأسفلت نحو مدينة زنجبار وغنمت منه كميات كبيرة من الأسلحة. بحسب مصادر ميدانية.

وأضافت المصادر أن من تبقى من ميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في أطراف منطقة الشيخ سالم تم فرض حصار كامل عليهم.

وعلق مصدر عسكري على استشهاد العميد العقيلي قائلا: كسبنا معسكر أبو موسى وعدد من الأسرى والأسلحة لكننا خسرنا شهيد بحجم وطن أنه الشهيد العميد محمد العقيلي”.

وأوضح المصدر أن العميد العقيلي “حاصر ميليشيات الانتقالي ليلة امس وأستطاع برفقة زملائه الشجعان الالتفاف عليهم والسيطرة على المعسكر وأغتنام الكثير من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة”.