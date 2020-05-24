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صنعاء - ياسمين الخيامي - تنبيه هام وتحذير عاجل للجميع.. في العاصمة صنعاء بخصوص ما سيحدث صباح يوم العيد (تفاصيل)

حذرت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء من التجمعات في عيد الفطر , وطالبت المواطنين بالتزام التباعد والبقاء في المنازل في اطار الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا .

وقالت داخلية صنعاء انها ستنشر 44 نقطة أمنية إضافية في العاصمة اليمنية صنعاء ضمن خطة أمنية اوسع تشارك فيها وحدات عسكرية واستخبارية لمنع التجمعات والإشراف على اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

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وكانت وزارة الصحة في صنعاء قد اصدرت تعليمات مشددة بشأن صلاة العيد في المنازل ومنع التجمعات والمصافحة والقبلات في العيد , وعدم زيارة الاهل و التنقل بين الارياف والمدن , ومنع الاطفال من الخروج واخذ الفلوس الورقية لاحتمال تلوثها بفيروس كورونا .