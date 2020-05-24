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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل في غاية الخطورة.. العثور على عضو برلماني كبير مقتولاً بالرصاص في مكتبه

قال نائب وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراشينكو، اليوم السبت، إنه تم العثور على أحد أعضاء البرلمان مقتولا بالرصاص داخل مكتبه.

وكتب غيراشينكو على فيسبوك "عُثر على جثة عضو البرلمان (رادا) فاليري دافيدينكو وبها إصابة قاتلة بطلق ناري في الرأس".

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وأضاف أن "الشرطة تعمل على التحقيق في جميع الأسباب المحتملة وراء مقتله".

وفي السياق، قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني، زوريان شكرياك، إن المحققين يعتبرون أن فرضية الانتحار مطروحة بقوة.

وعثر على الجثة داخل مرحاض مكتب دافيدينكو.

وشغل دافيدينكو منصب نائب وزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا في الفترة من مايو/ أيار عام 2013 وحتى مارس/ آذار عام 2014.

وترشح كمستقل في الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي.