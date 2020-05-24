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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. شاهد صورة لأشهر الأسوق الذي قد يتحول إلى بؤرة لكورونا بعد وفاة حالتين قريبة منه

نشر الأكاديمي اليمني الدكتور محمد مسعد العقلة على حسابه في صفحته في الفيس بوك بوست أفاد فيه وفاة حالتين مؤكدتين في الضالع قرية العقلة وذكرهما بالإسم . وقال ناشطون في مواقع التواصل ان هناك خطراً يهدد السكان بعد وفاة حالات بالقرب من المكان الاكثر احتكاكاً بالناس وهو سوق سناح الشهير كون منطقة العقلة هي من القرى القريبة لسوق سناح واسكانها اكثر تسوقاٌ إليه. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل قيادي كبير يكشف عن توجيهات رئاسية حاسمة لانهاء تمرد الانتقالي عسكريا ويوكد لايوجد أي ملحق لإتفاق الرياض بينها الحدائق وأسواق القات حزمة إجراءات صحية وأمنية وعسكرية وإستخباراتية تتخذها صنعاء على كل مواطن الإلتزام بها في العيد من دون فزع وترويع تفاصيل وردنا الان.. غنائم كبيرة من داخل معسكر أبو موسى والجيش يصل خط الاسفلت ويتقدم نحو زنجبار.. صور عاجل في غاية الخطورة.. العثور على عضو برلماني كبير مقتولاً بالرصاص في مكتبه عاجل وهاااام..الجنرال الاحمر يباغت الجميع ويتهم الرئيس هادي بالخيانة الكبرى ويرفض رفضا قاطعا الموافقة على رئيس الحكومة الجديدة رغم موافقة هادي والانتقالي والتحالف عاجل: الرئيس هادي يخرج عن صمته ويصف عيدروس الزبيدي بوصف مهين وجارح وغير لائق..وولي العهد السعودي يباغت الجميع ويعلن تاييده المطلق لهذا الطرف

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