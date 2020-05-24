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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهاااام..الجنرال الاحمر يباغت الجميع ويتهم الرئيس هادي بالخيانة الكبرى ويرفض رفضا قاطعا الموافقة على رئيس الحكومة الجديدة رغم موافقة هادي والانتقالي والتحالف

2020/05/24 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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